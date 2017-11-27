В Китае цирковой тигр сбежал и ранил двух человек

ПЕКИН, 27 ноя — РИА Новости. Тигр, сбежавший из клетки во время уличного выступления на севере Китая, ранил двух человек, пишет газета China Daily.

Инцидент произошел в минувшую субботу в провинции Шаньси. На опубликованных видеокадрах с места ЧП видно, что во время уличного представления тигру удалось убежать из клетки, окруженной толпой зрителей.

По рассказам очевидцев, тигр ранил взрослого зрителя и ребенка. Позже работникам цирка удалось вернуть его обратно в клетку. Как пишет издание, что-то разозлило хищника во время выступления и он вырвался из клетки.