В Гондурасе действующий президент объявил себя победителем на выборах

МЕХИКО, 26 ноя – РИА Новости. Действующий президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес назвал себя победителем прошедших в воскресенье выборов главы государства в этой центральноамериканской стране, не дожидаясь объявления результатов выборными властями.

Как сообщает мексиканский портал Financiero, Эрнандес получает порядка 44% голосов, а его основной соперник, кандидат от оппозиционного альянса Сальвадор Насралла, — около 35%.Официальных данных об итогах голосования от высшего избирательного суда пока нет.

Оппозиция оспаривает данные о выигрыше Эрнандеса. Так, по информации оппозиционного альянса, за Насраллу отдали свои голоса порядка 45% избирателей, а за действующего президента – всего 34%. Для победы любой кандидат в президенты Гондураса должен набрать простое большинство голосов.

Первый мандат Эрнандеса заканчивается в январе 2018 года. Ранее президент согласился стать кандидатом на всеобщих выборах от Национальной партии, несмотря на прямой запрет конституции выдвигаться одному человеку второй раз подряд. Тогда он пояснил, что дал согласие своим сторонникам выдвинуться только на один дополнительный срок.

Действующая конституция запрещает одному и тому же человеку под каким-либо предлогом выдвигаться на пост главы Гондураса два раза. Однако в 2015 году верховный суд принял решение, дающее такую возможность, но в основном законе страны формулировки остались прежними. Решение президента вызвало недовольство оппозиции, напомнившей о судьбе одного из предшественников Эрнандеса Мануэля Селайи.

В июне 2009 года президент Мануэль Селайя был свергнут в результате государственного переворота. Перед этим он отправил в отставку высшее военное руководство, которое отказалось обеспечивать проведение референдума, дающего ему право избираться на второй срок. Селайя был арестован и выслан в Коста-Рику, а также обвинен в коррупции и нарушении конституции. Позже экс-президент вернулся в Гондурас.