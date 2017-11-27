"Русский Халк": читатели британских СМИ оценили новый российский дрон

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Британское издание Daily Mail опубликовало материал под заголовком "Русский халк", посвященный тяжелому грузовому дрону Skyf, разработку которого ведет российская компания из Казани "ОКБ Авиарешения".

Издание сообщает, что Skyf способен развивать скорость до 70 километров в час, преодолевая до 350 километров с грузом около 50 килограммов. Максимальная грузоподъемность платформы составляет 250 килограммов. Отмечается, что дрон может быть использован при доставке грузов, спасении людей и сельскохозяйственных работах.

Читатели развернули в комментариях дискуссию. Одни пользователи положительно оценили разработку."Русские делают шаг в правильном направлении, надо отдать им должное", — отметил Evan Brightly

Другие критически отнеслись к новинке. "Никогда не понимал, почему русские так хорошо производят то, что может иметь военное применение, и так плохо товары массового потребления. В Холодную войну, они делали лучшие истребители в мире, но не могли произвести достойный тостер", — пишет Donald.

"Однажды я купил российский радиоприемник, он был такой прочный, что мог выпасть из окна и все равно работал бы исправно. То, что они производят, живет вечно, за одним исключением — автомобили", — возразил ему Rarkar.

"На данный момент это виртуальная реальность. Они просто пускают дым в глаза, как это было с аналогом французского Конкорда и экранопланами. Они все ушли в небытие без следа", — пишет Martin.

Ряд пользователей поделились своим мнением о возможном применении дрона. "Если оснастить его кабиной, он мог бы спасать людей в опасных ситуаций, например, при пожаре в высотных зданиях", — предлагает Norm Al.

"Подобная вещь могла бы пригодиться для эвакуации машин и завалов посреди шоссе", — пишет willowbrae.