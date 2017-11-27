СЕУЛ, 27 ноя — РИА Новости. Взаимные угрозы США и КНДР не способны разрубить узел противоречий, взаимный прессинг не может привести к урегулированию на Корейском полуострове, заявил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

"Неужели кто-то может питать иллюзии о том, что слова президента США об "ударе огнем и яростью" или же постоянные северокорейские угрозы превратить прекрасный город Cеул в "море огня", неужели кто-то думает что эти угрозы способны разрубить тот узел, который уже много десятилетий завязан на полуострове? Было бы наивным надеяться, что любая из сторон в этом противостоянии уступит другой под давлением", — сказал Моргулов на сессии клуба "Валдай" в Сеуле.

По его словам, незаконные ракетные пуски Пхеньяна, как и ответные военные учения США и союзников "ведут в тупик, за которым маячит риск горячего столкновения с огромными человеческими жертвами".