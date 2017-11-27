Моргулов объяснил, почему сложилась нынешняя ситуация вокруг Кореи

СЕУЛ, 27 ноя — РИА Ноовсти. Блоковый подход в Азиатском регионе привел к нынешней ситуации вокруг Корейского полуострова, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

"Именно блоковый подход в регионе и является ответственным за ту ситуацию, которую мы сегодня имеем на Корейском полуострове", — сказал Моргулов на сессии клуба "Валдай" в Сеуле.

Он подчеркнул, что Москва "точно не хотела бы видеть", чтобы "этот подход блокировал бы полноценное развитие многостороннего сотрудничества" и привел бы к возникновению в Северо-Восточной Азии вооруженного конфликта.

"А такая угроза к сожалению существует", — добавил Моргулов.