Москва допустила апокалиптический сценарий на Корейском полуострове

СЕУЛ, 27 ноя — РИА Новости. Сегодня существует сценарий апокалиптического развития событий на Корейском полуострове, Россия рассчитывает, что он не воплотится в жизнь, заявил замглавы МИД России Игорь Моргулов.

"К сожалению, вынужден сказать, что существует апокалиптический вариант развития событий в этом регионе, очень надеюсь, что хватит здравого смысла у регионального сообщества, чтобы этот негативный сценарий не реализовался", — сказал он, выступая на сессии клуба "Валдай" в Сеуле.

Моргулов призвал Вашингон и Пхеньян "выдохнуть", успокоиться и начать переговоры."Если демонстрируемая Пхеньяном последние два месяца сдержанность, а с 15 сентября Пхеньян не проводит испытательных пусков, была бы встречена соответствующими ответными шагами со стороны США и их союзников, то тогда можно было перейти к реализации второго этапа нашей (с КНР) дорожной карты, а именно — начать прямые американо-северокорейские переговоры", — сказал дипломат, добавив, что возможной темой переговоров могло бы стать обсуждение принципов мирного существования.

По мнению замглавы МИД, передышка в отношениях США и КНДР позволит отвести ситуацию от той опасной грани, где она сейчас находится. "Обоюдное негативное влияние и испытаний (КНДР — ред.), и учений (США и союзников — ред.) совершенно бесспорно", — добавил он.

В последнее время противостояние Пхеньяна и Вашингтона обострилось на фоне военных учений США и Южной Кореи, направленных на отработку удара по КНДР в случае войны. В Южной Корее размещены около 28 тысяч американских солдат под предлогом угрозы со стороны КНДР. Пхеньян в свою очередь опасается угрозы со стороны США и наращивает свой ядерный и ракетный потенциал, несмотря на жесткие санкции Совбеза ООН.