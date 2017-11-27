Москва призывает Вашингтон и Пхеньян успокоиться и перейти к переговорам

СЕУЛ, 27 ноя — РИА Новости. Москва призывает Вашингтон и Пхеньян остановиться, "выдохнуть" и перейти к переговорам, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

"Альтернативы диалогу и переговорам не существует. Но для того, чтобы начать этот диалог нужно, прежде всего, остановиться, выдохнуть, как говорят", — сказал Моргулов на сессии клуба "Валдай" в Сеуле.

По его мнению, передышка в отношениях США и КНДР позволит отвести ситуацию от той опасной грани, где она сейчас находится.

"Обоюдное негативное влияние и испытаний (КНДР — ред.), и учений (США и союзников — ред.) совершенно бесспорно", — добавил замглавы МИД РФ.