МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Совет Европы (СЕ) опасается выхода России из организации и рассматривает вопрос о снятии санкций, введенных в связи с вооруженным конфликтом на Украине, пишет газета Financial Times.

Генсек организации Турбьерн Ягланд выразил мнение, что выход Москвы из Совета Европы был бы негативным шагом, так как членство России в организации важно для россиян. "Это станет негативным событием для Европы, так как мы получим Европу без России. Это стало бы большим шагом назад для Европы", — заявил Ягланд.

Глава СЕ отметил, что организация не собирается ставить под сомнение свои принципиальные позиции и признавать "аннексию" Крыма. При этом, по словам Ягланда, необходимо трезво оценивать полномочия организации, которые заключаются в защите прав человека в любом месте, где живут люди, в том числе в России и в Крыму.

В материале газеты приводятся слова постпреда Украины при Совете Европы Дмитрия Кулебы, который заявил, что если СЕ пойдет на нормализацию отношений с Россией, то Киев пересмотрит свои отношения с этой организацией. По мнению дипломата, данный шаг дискредитирует организацию.

"ПАСЕ ущербна без России"

Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление Ягланда, выразил мнение, что Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) ущербна без России, в то время как Москва от отсутствия в организации с 2014 года ничего не потеряла.

"Постоянный комитет ПАСЕ отказался от дебатов о возвращении России. Но без России ПАСЕ ущербна. Мы же от отсутствия в ПАСЕ с 2014 ничего не потеряли", — написал Пушков в Twitter.

Ранее глава группы "Объединенные европейские левые" в ПАСЕ Тини Кокс сообщил, что президентский комитет организации собирается пригласить российскую делегацию для обмена мнениями о будущем Совета Европы и роли ее Ассамблеи на следующее заседание, которое состоится 14 декабря в Париже.

История вопроса

Россия в 2016 году перестала отправлять документы для аккредитации делегации в ПАСЕ, так как в 2014-2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов Ассамблеи из-за позиции по Крыму.

Москва неоднократно высказывала предложения по выходу из кризиса, в том числе идею закрепить документально недопустимость введения санкций в отношении национальных делегаций. Пока Ассамблея никаких шагов в этом направлении не предприняла.