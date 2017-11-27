РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

FT: Совет Европы рассматривает отмену антироссийских санкций

04:3027.11.2017
(обновлено: 04:37 27.11.2017)
16138495
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкГенеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд. Архивное фотоГенеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Совет Европы (СЕ) опасается выхода России из организации и рассматривает вопрос о снятии санкций, введенных в связи с вооруженным конфликтом на Украине, пишет газета Financial Times.

Генсек организации Турбьерн Ягланд выразил мнение, что выход Москвы из Совета Европы был бы негативным шагом, так как членство России в организации важно для россиян. "Это станет негативным событием для Европы, так как мы получим Европу без России. Это стало бы большим шагом назад для Европы", — заявил Ягланд.

Председатель ПАСЕ Стелла Кириакидес во время заседания
© Фото : Council of Europe
Европейцы признались: без российских денег — все наперекосяк

Глава СЕ отметил, что организация не собирается ставить под сомнение свои принципиальные позиции и признавать "аннексию" Крыма. При этом, по словам Ягланда, необходимо трезво оценивать полномочия организации, которые заключаются в защите прав человека в любом месте, где живут люди, в том числе в России и в Крыму.

В материале газеты приводятся слова постпреда Украины при Совете Европы Дмитрия Кулебы, который заявил, что если СЕ пойдет на нормализацию отношений с Россией, то Киев пересмотрит свои отношения с этой организацией. По мнению дипломата, данный шаг дискредитирует организацию.

"ПАСЕ ущербна без России"

Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление Ягланда, выразил мнение, что Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) ущербна без России, в то время как Москва от отсутствия в организации с 2014 года ничего не потеряла.

Заседание ПАСЕ в Страсбурге, Франция. Архивное фото
© Фото : Council of Europe
Толстой назвал условие для приезда российской делегации на комитет ПАСЕ

"Постоянный комитет ПАСЕ отказался от дебатов о возвращении России. Но без России ПАСЕ ущербна. Мы же от отсутствия в ПАСЕ с 2014 ничего не потеряли", — написал Пушков в Twitter.

Ранее глава группы "Объединенные европейские левые" в ПАСЕ Тини Кокс сообщил, что президентский комитет организации собирается пригласить российскую делегацию для обмена мнениями о будущем Совета Европы и роли ее Ассамблеи на следующее заседание, которое состоится 14 декабря в Париже.

История вопроса

Здание Совета Европы в Страсбурге. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
В Совете Европы сожалеют в связи с принятием Думой закона о СМИ-иноагентах
Россия в 2016 году перестала отправлять документы для аккредитации делегации в ПАСЕ, так как в 2014-2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов Ассамблеи из-за позиции по Крыму.

Москва неоднократно высказывала предложения по выходу из кризиса, в том числе идею закрепить документально недопустимость введения санкций в отношении национальных делегаций. Пока Ассамблея никаких шагов в этом направлении не предприняла.

Комментировать
В мире
Комментарии
16 пользователей оставили 16 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Viktor Golyatkin
"Генсек организации Турбьерн Ягланд выразил мнение, что выход Москвы из Совета Европы был бы негативным шагом, так как членство России в организации важно для РОССИЯН".

Какой заботливый генсек.... О Россиянах заботится....

P.s.
Что касается аннексии, оккупации Крыма:

Ведь что получается: Агрессивная Россия захватила Крымский полуостров. Массово нарушаются на этой территории права человека...

Что делают США и запад?
Заботливо вводят санкции в том числе и против жителей полуострова... Т.е. против тех, кто и так страдает от агрессии, оккупации...

Вместо того что-бы всячески помогать оккупированным людям продукцией, гуманитарной помощью и т.д....

А они бац - давай еще и санкциями давить стонущих под оккупационным гнетом "украинских" крымчан....

Где логика?
04:59
27.11.2017
ОтветитьНе отвечать
женя исаев
лживая европа одним словом заднеприводные
04:57
27.11.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена