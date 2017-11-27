ВМС Аргентины назвали возможную причину взрыва на пропавшей подлодке

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Причиной взрыва на борту пропавшей аргентинской подлодки "Сан-Хуан" могла быть высокая концентрация водорода, заявил официальный представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби.

"Учитываю информацию о взрыве, и поскольку на борту нет торпед, и, соответственно, они не могут взорваться, можно строить предположение о том, что взрыв мог произойти из-за скопления водород. Если причина в водороде, мы не знаем, по какой причине образовалось скопление водорода", — сказал Бальби на пресс-конференции.

Подводная лодка ВМС Аргентины "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября при переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи экипаж сообщил об аварии. На борту находились 44 человекаю

Ранее ВМС Аргентины заявили об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана". Замглавреда журнала министерства обороны "Воин России" капитан первого ранга Василий Дандыкин ранее отмечал в интервью РИА Новости, что взрыв торпеды на подлодке не мог полностью уничтожить субмарину.