МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Директору французской службы по оказанию помощи безработным грозит четыре месяца тюремного заключения условно за то, что он с помощью скрытой камеры снимал своих сотрудниц "под юбками", сообщает Europe 1.

По данным, радиостанции, 47-летний Оливье Иннонсензи снял с помощью скрытых камер "фильм" длиной в 53 минуты. На пленке фигурируют две сотрудницы службы в возрасте 32 и 34 лет.

По словам одной из них, Иннонсензи "делал им замечания о внешнем виде", давая понять, что он предпочитает короткие юбки и высокие каблуки.

По словам прокурора, "камера была установлена таким образом не случайно: видны каблуки-шпильки, ноги, нижнее белье".

Суд состоится 22 декабря.