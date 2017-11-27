В Варшаве заявили о выдворении из России польского ученого

ВАРШАВА, 27 ноя — РИА Новости. Институт национальной памяти Польши (IPN) сообщил о выдворении из России польского ученого Генриха Глембоцкого, занимавшегося исследованиями в области российско-польских отношений в XIX-XX веках.

"Институт национальной памяти сообщает, что 24 ноября 2017 года Федеральная служба безопасности РФ задержала в Москве доктора наук Генриха Глембоцкого, научного сотрудника Ягеллонского университета", — говорится в заявлении института.

По его информации, задержанному зачитали решение ФСБ от 21 февраля о том, что он должен покинуть территорию России в течение 24 часов.

Отмечается, что Глембоцкий находился в России с 14 ноября. Он проводит с 1993 года исследования в области российско-польских отношений в XIX-XX веках, чему посвятил ряд своих научных работ. Во время последнего посещения России он прочел также две открытые лекции в головном офисе петербургского "Мемориала" и Польском институте в Санкт-Петербурге.

"Решение Федеральной службы безопасности означает блокирование возможности доступа к архивам в России, необходимым для продолжения исследований доктора Глембоцкого, которые он ведет почти четверть века", — заявили в институте.

Сам Глембоцкий уже находится в Польше. Он заявил журналистам, что отказался подписывать документ о необходимости покинуть Россию в отсутствии представителей посольства Польши, но все-таки уехал на родину.

Созданный в 1998 году Институт национальной памяти Польши занимается изучением деятельности органов госбезопасности Польши, СССР и Третьего рейха для расследования преступлений, совершенных в отношении поляков в послевоенное время — до 1990 года. В ведении института также находятся вопросы люстрации и расследования преступлений против человечности, а также военных преступлений.