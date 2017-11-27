МЕХИКО, 27 ноя – РИА Новости. Официальный представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби не исключает, что экипаж подлодки "Сан-Хуан", пропавшей в южной Атлантике, может оставаться в живых.

Такое заявление Бальби сделал после утверждений депутата парламента Элисы Каррио, что все подводники уже погибли. "Могу сказать, что, пока нет четкой уверенности по ситуации с подлодкой, ничего нельзя утверждать. Мы пытаемся быть уважительными. Хотя поиск идет уже 11 дней, нельзя исключать, что они (экипаж — ред.) могут находиться в ситуации экстремального выживания", — приводит заявление Бальби на пресс-конференции канал Todo Noticias.

По его словам, сейчас нет установленного лимита времени для окончания поисков субмарины.

Несколько часов назад норвежское судно Sophie Siem с американской мини-субмариной на борту отправилось на поиски пропавшей аргентинской подводной лодки "Сан-Хуан" из аргентинского города Комодоро-Ривадавия. Запись отплытия судна опубликована каналом Todo Noticias. Прибытие судна в район поисков ожидается через сутки.

Ранее отправление судна с мини-субмариной на борту из Комодоро-Ривадавии в район поисков было назначено на вечер субботы, но отложено из-за сильного ветра, скорость которого в районе порта достигала порядка 50 километров в час. Отмечалось, что именно эта мини-субмарина способна спасти подводников, если "Сан-Хуан" будет обнаружен на глубине до 650 метров. У нее есть возможность поднять на поверхность за один раз 16 человек.

Подводный корабль ВМС Аргентины "Сан-Хуан" перестал выходить на связь 15 ноября при переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представитель ВМС Энрике Бальби сообщал, что есть информация об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".