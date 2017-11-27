РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Латгалия, SOS! Как вымирает самый русскоязычный регион Латвии

08:0027.11.2017
214398
CC BY 4.0 / Jurijs Nikolajevs / Daugavpils cietokšņa apbūve Imperatora ielāУлица в городе Даугавпилс, ЛатвияУлица в городе Даугавпилс, Латвия
CC BY 4.0 / Jurijs Nikolajevs / Daugavpils cietokšņa apbūve Imperatora ielā

Владимир Веретенников, для РИА Новости

Область Латгалия на востоке Латвии — один из немногих регионов ЕС, напрямую граничащих с Россией. Население здесь смешанное: автохтонный этнос латгальцев, русские, латыши, белорусы, поляки, литовцы и евреи. Долгие годы за пределами Латгалии о ней почти не вспоминали. Однако в начале 2016 года об этом клочке земли заговорил весь мир — после выхода псевдодокументального фильма Би-би-си. Согласно сюжету, вооруженный конфликт между Россией и НАТО может начаться из-за этой бедной и малонаселенной территории. Чем сегодня живет Латгалия — в материале РИА Новости.

Такое кино

Адольфас Раманаускас, 1947 год
© Фото : Public domain
"Он хороший, он боец против русских": Литва защищает правильного убийцу
Жители края фильм оценили критически, посетовав, что авторы вообще не знакомы с реалиями. Никто здесь восстаний не замышлял, о сепаратистах даже не слышали, возмущались латгальцы. Правильно, по их мнению, в картине отобразили лишь одно: в регионе действительно проживает много русскоязычных. После выхода фильма занимавший тогда пост мэра Даугавпилса (регионального центра) Янис Лачплесис выступил с заявлением.

"Каждый раз, когда в Даугавпилс приезжают латвийские или иностранные политики и журналисты и начинают искать "зеленых человечков", сепаратистов, экстремистов, агентов и тому подобное, местное руководство дает один и тот же ответ — реальная угроза в том, что из-за нехватки детей приходится закрывать школы, уровень безработицы выше, а зарплаты и пенсии ниже, чем в других регионах Латвии", — откровенно описал обстановку мэр.

"Нужны политические решения и серьезные экономические проекты, чтобы сделать выгодными инвестиции в регион. А "ужастики", кто бы их ни придумывал, нас не пугают. В Латгалии живут люди, которые не в кино, а в реальности пережили войны, революции, депортации и геноцид. Поэтому они очень ценят мир и согласие", — подчеркнул Лачплесис.

CC BY-SA 3.0 / Edgars Košovojs / Монумент "Чайка"Въезд в город Даугавпилс, Латвия
CC BY-SA 3.0 / Edgars Košovojs / Монумент "Чайка"
Въезд в город Даугавпилс, Латвия

Сказка не получилась

С тех пор прошло почти два года. Третья мировая не началась, как и восстание неких латгальских "сепаратистов". Но и жизнь лучше не стала: предприятия закрываются, люди уезжают. Особенно унылая картина вырисовывается в сельской местности.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время пресс-конференции после церемонии инаугурации в Таллине
© AP Photo / Vitnija Saldava
Кто виноват – ясно, делать нечего. Ответ Эстонии на вечные русские вопросы
Поселок Рандене в Калкунской волости под Даугавпилсом. Место в Латвии известное: здесь прошли отроческие годы великого латышского поэта Яниса Райниса. В советское время этот населенный пункт был центром процветающего колхоза "Ударник". Потом пришла эпоха "первоначального накопления": на заре 1990-х многие сельчане начали активно скупать участки бывшей колхозной земли, сколачивать собственные хозяйства. Большинство, однако, горько разочаровались: мечты об обильных урожаях, которые скупали бы иностранцы, так и остались иллюзиями. А некоторые жители волости потеряли доступ даже к минимальным благам.

"В свое время мой муж Тимофей бросил работу в даугавпилсском автобусном парке. Тогда, в начале 1990-х, людей призывали ехать на село, восстанавливать довоенную хуторскую систему, дабы возродить славу латвийского крестьянина — зажиточного и рачительного хозяина. Благо, от отца нам остались дом и участок. Мы и поехали. Увы, довольно скоро выяснилось: даже владение большими участками земли не гарантирует, что ты станешь преуспевающим фермером", — рассказывает Галина Макарова, которая живет в окрестностях Рандене.

По ее словам, пришлось распродать почти весь скот, в то время как земля оставалась необработанной — нерентабельно. На старую работу в городе мужа брать отказались, сославшись на потерю квалификации. Семье несостоявшегося фермера пришлось тяжело. Помощь пришла из-за границы. Дочь Олеся с мужем уехали в Испанию, устроились на работу, исправно отправляя часть денег оставшимся дома родственникам. Благодаря этой помощи Тимофей и Галина сумели немного наладить быт: подремонтировали дом, заново подключили электричество и телевидение. Недавно Тимофей умер — в деревенской глуши у него не было своевременного доступа к медицинским услугам. Когда диагностировали опухоль мозга, было уже слишком поздно. В покосившемся доме Галина осталась одна.

Кадр из фильма Лесные братья. Сражение за Балтию, снятый документалистами НАТО
© NATO
Кому звонят "лесные братья". Не надо злиться на прибалтийский агитпроп НАТО
Неподалеку от ее дома стоит большая усадьба, здесь живет семидесятилетняя пенсионерка Аусма Берзиня. Ее муж Дмитрий умер три года назад. В начале 1990-х они тоже оказались среди тех, кто активно участвовал в переделе колхозной земли. Дмитрий, Аусма и двое их сыновей с семьями тогда с головой окунулись в "бизнес": сеяли злаки, разводили скотину и птицу. Аусма мечтала о толпах городских батраков, готовых пахать "за тарелку с похлебкой". Не случилось. Новоявленные фермеры столкнулись с тем, что без государственной поддержки успешно вести дела невозможно. Однако государство в 1990-х выбрало дешевые и необременительные поставки из-за рубежа, закупая у местных крестьян только зерно — по таким ценам, что вскоре на тех, кто продолжал сеять в больших объемах, стали смотреть как на дураков. Постепенно хозяйство семьи Берзиня пришло в упадок. Сейчас дети разъехались по разным странам, а Аусма выживает благодаря пенсии.

На чемоданах

Такие примеры — через одного. Латгальцы едва сводят концы с концами, область пустеет. Если в 1990-м здесь проживало 422 тысячи человек, то сегодня — около 280 тысяч. Запустение коснулось и Даугавпилса, который до развала СССР был крупным, по местным меркам, промышленным центром с 130 тысячами жителей. Сейчас, по официальным данным, население города — 85 тысяч (по неофициальным, еще меньше).

CC BY 3.0 / alinco_fan / Daugavpils, LatviaУлица в городе Даугавпилс, Латвия
CC BY 3.0 / alinco_fan / Daugavpils, Latvia
Улица в городе Даугавпилс, Латвия

"Большая часть городской промышленности приказала долго жить в 90-е, "заключительным аккордом" стала гибель в 2000 году гигантского завода химического волокна. Однако пятнадцать лет назад в Даугавпилсе еще было многолюдно, кипела жизнь. Все изменилось в 2004-м, когда Латвию приняли в ЕС и открылись "шлюзы". Границ не стало, самые молодые и энергичные латгальцы массово поехали в Западную Европу. Тенденция сохраняется по сей день. Сегодня в Даугавпилсе основная масса населения — пенсионеры и молодежь, которая еще не успела окончить учебу", — говорит бывший журналист Григорий Фаршин, переквалифицировавшийся в соцработники.

Служащие литовской национальной армии
© РИА Новости / Мариус Баранаускас
Перейти в фотобанк
Приветас, русу танкас? В Литве тоже есть вежливые люди

"Из без малого двадцати моих одноклассников, с которыми мы отмечали школьный выпускной в 1996-м, в Даугавпилсе сегодня живет человек пять. Из одногруппников по университету в городе осталось и того меньше. Весточки по соцсетям от бывших сокурсников я получаю сейчас из Великобритании, Ирландии, Франции, Швеции. Изредка кто-то из них приезжает на родину — на неделю-другую. Обойдут родственников, хлопнут по рюмке с оставшимися здесь знакомыми и уезжают обратно", — подхватывает педагог Юрий Афанасьев.

"Все у нас хо-ро-шо!"

Из-за массового отъезда населения за границу региону остро не хватает целого ряда специалистов, в частности, врачей. На многие медицинские процедуры латгальцам приходится ездить в Ригу. "Знаете, молодые врачи из числа перспективных у нас надолго не задерживаются. Все потому, что здесь каждому приходится вкалывать за троих-четверых, работаем на износ… Для человека нормально стремиться туда, где проще и удобнее. А даугавпилсские медики не обязательно хотят перебраться за границу — в Риге и некоторых других городах Латвии условия предлагают гораздо лучше, чем здесь. Да и повышенные нагрузки на тех специалистов, которые еще работают, приводят к тому, что они не всегда выполняют свою работу настолько качественно, как могли бы, если бы полноценно отдыхали. Организм не железный", — жалуется заведующая радиологическим отделением Даугавпилсской региональной больницы Гертруда Рутковска.

CC BY 3.0 / Vadik_01 / СортировкаЖелезнодорожное депо в Даугавпилсе
CC BY 3.0 / Vadik_01 / Сортировка
Железнодорожное депо в Даугавпилсе

Пешеходный пункт пропуска Нарва-2 на эстонско-российской границе
© РИА Новости / Сергей Степанов
Перейти в фотобанк
Все средства хороши: как страны Прибалтики ограждают себя от России
Сотрудники больницы не скрывают, что в недалеком будущем учреждение может перейти на оказание только платных услуг. Самые большие очереди здесь образовались на ангиографию (исследование сердца), на сонографию, МРТ, на реабилитацию к физиотерапевтам. Запись иногда приходится ждать по четыре месяца.

Интересна психология тех, кто еще живет в Латгалии. Одни пристрастились к алкоголю, потому что не смогли вписаться в новые реалии. Другие не скрывают, что ждут первой возможности уехать туда, где есть перспективы и выше зарплаты. Третьи, напротив, раздражаются, когда тот же Даугавпилс выставляют "вымирающей деревней", а их самих — "лузерами", которые не смогли уехать за рубеж. Они всячески стараются доказать, в первую очередь самим себе, что все не так уж плохо. Так, советница мэра Даугавпилса по связям с общественностью Ольга Петкевич подписала в соцсети фото с парковки у супермаркета, забитой машинами: "Всем, постящим виды пустынной улицы Ригас в воскресенье вечером, посвящается. Нате вам. Десять утра рабочего дня, стоянка возле магазина. Яблоку негде упасть. Даугавпилс строится, а не по променадам прогуливается! Так что не дождетесь! Все у нас хо-ро-шо!"

Перспективы

Есть люди, которые, несмотря ни на что, хотят жить и работать именно в Латгалии. Преподаватель Ирена Михайлова трудится в Центре инновативной микроскопии Института биологии и технологий Даугавпилсского университета. Она любит свою работу и увлеченно рассказывает про современные высокие технологии. Уезжать Ирена пока не собирается, но все же не исключает такого варианта в будущем, "если там предложат идеальные условия труда".

CC BY 3.0 / Anatolyvyalikh / Даугавпилсский Университет, Даугавпилс, ЛатвияПлощадь около старого корпуса Даугавпилсского Университа. Архивное фото
CC BY 3.0 / Anatolyvyalikh / Даугавпилсский Университет, Даугавпилс, Латвия
Площадь около старого корпуса Даугавпилсского Университа. Архивное фото

"Многие мои бывшие однокурсники разъехались по разным странам и нашли там работу по специальности. Увы, за границей ученые получают значительно больше, чем здесь. Но лично мне хотелось бы остаться в Латвии. Даже если придется покинуть ее на какое-то время, я обязательно постараюсь вернуться. Тут мой дом, друзья и родственники. В Даугавпилсе знаком практически каждый камень, все вокруг дышит дорогими сердцу воспоминаниями", — признается Михайлова.

Власти страны периодически генерируют планы по возрождению области. Один из них был принят правительством в 2012 году: в регион вложили 98,8 миллиона евро (в частности, привлечены 47,48 миллиона на улучшение бизнес-среды, 9,07 миллиона выделено на ремонт дорог), открыли Латгальский центр предпринимательской деятельности и сняли два рекламных фильма.

Замок Германа Нарвы и Ивангородская крепость на берегах реки Нарва
© Depositphotos / chasdesign
НАРВАлись: как в американской газете сравнили Россию и Эстонию и ошиблись
Позже кабмин утвердил план развития Латгалии на 2015-2017 годы. На восстановление запущенных территорий привлекли 52,18 миллиона евро — деньги выделил Европейский фонд регионального развития. Построили ряд культурных объектов, создали Латгальскую свободную экономическую зону с облегченным налогообложением. Кроме того, планировалось обеспечить 818 рабочих мест — сколько получилось в реальности, власти отчитаются только в следующем году.

В целом предпринятыми мерами по спасению региона латвийское правительство довольно. Но сами латгальцы по-прежнему жалуются на экономическую депрессию и безнадегу.

Комментировать
В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
Комментировать
galaction.tereshin
Я не против, чтобы русскоязычное население Латгалии обрело счастье в Урюпинске.
08:48
27.11.2017
ОтветитьНе отвечать
Aleksandr Poprygin
Когда-то Россия подарила Латвии Даугавпилс, построила ей промышленность. Теперь Латвия не может содержать ни Даугавпилс, ни промышленность. А хуторская система увы не кормит.
08:17
27.11.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена