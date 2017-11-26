Премьер Израиля выразил соболезнования Египту в связи с терактом на Синае

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил соболезнования правительству и народу Египту в связи с терактом, унесшим жизни более 300 человек, и призвал к объединению международных усилий в борьбе с террором.

В минувшую пятницу террористы напали на мечеть на севере Синайского полуострова, приведя в действие взрывное устройство и расстреляв людей из автоматического оружия. По последним данным, погибшими числятся 305 человек, в том числе 27 детей и более 100 пожилых людей. Пострадали еще 130 мирных граждан.

"От имени всех граждан Израиля мы выражаем соболезнования правительству Египта, египетским гражданам по поводу массовой гибели мирных жителей, убитых во время молитвы. Радикальный исламистский террор не делает различий между религиями, людьми или народами", — сказал Нетаньяху.

"Думаю, очевидной является необходимость объединения всех стран мира для борьбы с ним везде, в том числе на Синайском полуострове", — добавил он.

Ранее в знак скорби и солидарности в цвета египетского флага окрасился фасад мэрии Тель-Авива. Такой жест стал традицией для второго по величине города Израиля, его деловой столицы и самого популярного средиземноморского курорта. В октябре муниципалитет "одевался" в цвета американского флага, в августе — испанского, в мае — египетского и британского, в апреле — в российский триколор после теракта в петербургском метро.