Нетаньяху пообещал решить проблему шабата и сохранить коалицию

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 ноя — РИА Новости. Все участники правящей в Израиле коалиции заинтересованы в продолжении ее существования, несмотря на отставку министра здравоохранения Яакова Лицмана в знак протеста против нарушения шабата ремонтными работами на железной дороге, сказал глава кабинета Биньямин Нетаньяху.
"Считаю, что мы найдем разумное решение. Мы работаем над этим, это в пределах досягаемости. Мы будем действовать, чтобы вместе продолжать служить гражданам Израиля", — сказал он.
"Национальное правительство во главе с партией "Ликуд" — лучшее правительство для Государства Израиль. Думаю, что все члены коалиции заинтересованы в продолжении ее существования. Я не думаю, я знаю", — добавил Нетаньяху.
Несмотря на отставку Лицмана, возглавляемая им партия "Еврейство Торы" пока не объявляла о выходе из правящей коалиции. Она представляет интересы ультрарелигиозных ашкеназийских евреев, то есть выходцев из Европы, и имеет шесть мандатов в нынешнем составе Кнессета. Без них в коалиции Нетаньяху осталось бы 60 депутатов, на одного меньше минимального парламентского большинства.