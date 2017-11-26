Нетаньяху пообещал решить проблему шабата и сохранить коалицию

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 ноя — РИА Новости. Все участники правящей в Израиле коалиции заинтересованы в продолжении ее существования, несмотря на отставку министра здравоохранения Яакова Лицмана в знак протеста против нарушения шабата ремонтными работами на железной дороге, сказал глава кабинета Биньямин Нетаньяху.

Премьер-министр сообщил, что он близок к достижению компромисса в этом вопросе с религиозными партиями, чья поддержка ему необходима, чтобы сохранить парламентское большинство и избежать досрочных выборов.

"Считаю, что мы найдем разумное решение. Мы работаем над этим, это в пределах досягаемости. Мы будем действовать, чтобы вместе продолжать служить гражданам Израиля", — сказал он.

"Национальное правительство во главе с партией "Ликуд" — лучшее правительство для Государства Израиль. Думаю, что все члены коалиции заинтересованы в продолжении ее существования. Я не думаю, я знаю", — добавил Нетаньяху.

Отказ от министерского поста Лицман объяснил несогласием с проведением ремонта на железной дороге в шабат — период с вечера пятницы до захода солнца в субботу, когда еврейская традиция запрещает большинство видов производительной деятельности. Железнодорожники в Израиле традиционно стараются использовать субботний перерыв в движении поездов, чтобы без ущерба для расписания провести необходимые работы.

Несмотря на отставку Лицмана, возглавляемая им партия "Еврейство Торы" пока не объявляла о выходе из правящей коалиции. Она представляет интересы ультрарелигиозных ашкеназийских евреев, то есть выходцев из Европы, и имеет шесть мандатов в нынешнем составе Кнессета. Без них в коалиции Нетаньяху осталось бы 60 депутатов, на одного меньше минимального парламентского большинства.