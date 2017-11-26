СДПГ представила первые условия для создания "большой коалиции" в Германии

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Немецкие социал-демократы озвучили первые условия для создания "большой коалиции", сообщает газета Sueddeutsche Zeitung.

В субботу Меркель заявила, что она выступает против проведения повторных выборов в ФРГ. Кроме того, Меркель отметила, что в настоящий момент необходимо "рассмотреть возможность переговоров с социал-демократами".

Как пишет издание, представительство СДПГ в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия более не намерено блокировать "большую коалицию" и сформулировало ключевые пункты "как основу для переговоров". Среди прочих условий социал-демократы называют более высокие пенсии, введение страхования жителей и увеличение налога на дорогостоящее имущество.

Отмечается, что СДПГ "с большим недоверием" относится к вопросу о "большой коалиции", но при этом считает необходимым "ответственно" подходить к ситуации.

В ночь на 20 ноября Свободная демократическая партия (СвДП) вышла из многонедельных переговоров о формировании парламентской коалиции с блоком ХДС/ХСС Меркель и "Зелеными" (коалиция "Ямайка"). "Ямайка" в случае успеха переговоров располагала бы 393 из 709 мандатов в бундестаге (55%), но после выхода либералов оставшиеся участники переговоров располагают лишь 44% мандатов, не получая большинства.

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) ранее исключила возможность своего участия в "большой коалиции" с ХДС/ХСС — еще одном варианте, который позволил бы создать правительство большинства (399 кресел, или 56%), однако впоследствии лидер партии Мартин Шульц заявил о готовности обсудить участие в правительственной коалиции.

Если переговоры о создании коалиции не увенчаются успехом, доступными остаются два варианта: правительство меньшинства, которого в истории Германии пока не было, и новые выборы, которые еще никогда не объявлялись так быстро.