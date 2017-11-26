В ДНР рассказали, почему провалилась атака ВСУ в районе Горловки и Фрунзе

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Причиной провала наступления ВСУ в районе Горловки и Фрунзе стала утечка информации из украинского Генштаба, заявил представитель оперативного командования самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

В воскресенье советник Петра Порошенко Юрий Бирюков на своей странице в Facebook рассказал о подробностях неудачной атаки 58-й бригады ВСУ. Действия силовиков, в результате которых трое из них погибли, а двое были ранены, он объяснил инициативой погибшего командира роты, который "насмотрелся репортажей про зачистку двух сел в серой зоне Светлодарской дуги". "Славы захотелось. И поперли. Сам организатор и погиб первым", — заявил он.

По словам представителя ДНР Эдуарда Басурина, срыв наступления ВСУ объясняется утечкой информации, которую допустил лично начальник Генштаба Украины Виктор Муженко. После его совещания с командирами бригад на сайте украинского министерства обороны были опубликованы фотографии с этого мероприятия. На них оказались рабочие карты с планами операции, пояснил Басурин.

На основании этих данных разведчики ДНР сумели получить более подробную информацию. "Стали известны районы сосредоточения войск противника, а также направления готовящихся ударов", — рассказал Басурин.

Принятые ДНР контрмеры привели к тому, что украинские силовики понесли потери в личном составе еще до начала наступательных действий. Занятые ВСУ позиции под Горловкой также невыгодны с тактической точки зрения, так как простреливаются со всех направлений, уточнил представитель самопровозглашенной республики.