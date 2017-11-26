СМИ рассказали о целях украинца, обвиненного в Белоруссии в шпионаже

МИНСК, 26 ноя – РИА Новости. Белорусский государственный телеканал "Беларусь 1" показал в воскресенье видео допроса обвиненного в шпионаже украинского журналиста Павла Шаройко и документы с заданиями, среди которых сбор данных о посольстве России и военных объектах РФ в Белоруссии.

В понедельник КГБ Белоруссии подтвердил задержание Шаройко по обвинению в шпионаже и создании в Белоруссии агентурной сети. В связи с этим делом сотрудник посольства Украины в Минске Игорь Скворцов был объявлен персона нон грата в Белоруссии за "несовместимую с дипломатическим статусом деятельность". В ответ Киев выслал белорусского дипломата.

"Из задания Скворцову и Шаройко: "На 2017 год вам с младшим научным сотрудником определены такие объекты: Совет министров Белоруссии, министерство иностранных дел Белоруссии, посольство и военные объекты России в Белоруссии. Вам надлежит на протяжении года изучить эти объекты, начать/развить знакомства на них и начать/продолжить получение информации о них", — говорится в сюжете со ссылкой на материалы дела.

В сюжете также продемонстрировано видео с Шаройко, на котором он отмечает, что "в Киеве оперативный руководитель сказал, что принято решение…, что старшим группы будет Скворцов".

"Я в этой группе носил кодовое название "младший научный сотрудник". С этого момента все задачи, получаемые от ГУРМО (главное управление разведки Минобороны Украины), шли через Скворцова", — сказал задержанный.