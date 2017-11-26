Ягланд считает важным для России сохранение членства в Совете Европы

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что выход России из Совета Европы стал бы негативным шагом, так как членство страны в организации важно для россиян, пишет газета Financial Times.

"Было бы действительно очень, очень плохо, если бы Россия вышла… потому что конвенция и суд так важны для граждан России. Это станет негативным событием для Европы, так как мы получим Европу без России. Это стало бы большим шагом назад для Европы", — заявил Ягланд в интервью изданию.

РФ с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации своей делегации документы в Парламентскую Ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), так как в 2014–2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов Ассамблеи из-за позиции по Крыму. Москва неоднократно высказывала предложения по выходу из кризиса, в том числе идею закрепить документально недопустимость введения санкций в отношении национальных делегаций. Пока Ассамблея никаких шагов в этом направлении не предприняла.

В конце июня этого года глава МИД РФ Сергей Лавров уведомил генсека Совета Европы о решении российской стороны — одного из основных плательщиков — приостановить уплату части взноса в бюджет СЕ за 2017 год до восстановления в полном объеме полномочий национальной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. При этом Москва заявила, что продолжит выполнять свои обязательства, взятые ранее по конвенциям Совета.

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в интервью РИА Новости сообщил, что российская сторона может в 2018 году и не подать список своей делегации на зимнюю сессию ПАСЕ, это возможный вынужденный шаг, продиктованный политикой Совета Европы.

Генсек Совета Европы заявил, что считает выход Москвы из организации возможным, но не подтвердил сообщения о том, что российские дипломаты уже информировали его о подобных намерениях.

"Никто не хочет подавать сигнал, что мы принимаем аннексию Крыма. Речь не идет о том, чтобы поставить под сомнение эту принципиальную позицию. Но… мы должны трезво оценить, в чем заключается сфера наших полномочий. Наши полномочия — защищать права человека в России и в Крыму или в любом месте на континенте, где живут люди", — отметил Ягланд.

Газета также приводит заявление постоянного представителя Украины при Совете Европы Дмитрия Кулебы, который отметил, что если Совет Европы пойдет на нормализацию отношений с РФ, "Украина пересмотрит свои отношения с Советом Европы" и будет считать этот шаг "дискредитирующим" организацию.