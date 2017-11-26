Мадуро назначил Кеведо президентом PDVSA и министром нефти

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назначил Мануэля Кеведо президентом венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA и министром нефти.

"Президент Николас Мадуро назначает М. Кеведо президентом PDVSA и министром нефти", — говорится в Twitter компании.

Ранее сообщалось, что новым руководителем американского подразделения венесуэльской нефтяной компании PDVSA — Citgo назначен Асдрубаль Чавес, двоюродный брат бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса. Чавес по образованию инженер-химик, несколько лет он занимал должности в руководстве филиалов PDVSA за границей, а в 2014 году был назначен министром нефти и горнодобывающей промышленности.

В минувший вторник в Венесуэле по подозрению в коррупции было задержано руководство Citgo, в том числе президент компании Хосе Анхель Перейра Руимвик, сообщала генпрокуратура. Причиной задержания стал подписанный контракт с двумя финансовыми организациями по рефинансированию долга 2014-2015 годов на условиях, невыгодных PDVSA. В частности, в качестве гарантий было предложено имущество Citgo, а значит, собственность государства.