В Киеве в ресторане задержали более 60 участников криминальной сходки

КИЕВ, 26 ноя — РИА Новости. Украинские полицейские доставили в управление более 60 человек, которые, по данным правоохранителей, могут влиять на криминогенную ситуацию на Украине, сообщила в воскресенье пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Киеве.

"Сегодня в Пуще-Водице сотрудники уголовного розыска главного и Оболонского управлений полиции вместе со спецназовцами наведались в ресторан. Здесь, по оперативной информации, собрались люди, которые пытаются влиять на криминогенную ситуацию в Киеве и других регионах… Всех участников, а это — более 60 человек — доставили в управление полиции для проведения тщательной проверки", — говорится в сообщении полиции.

Как отмечается, большинство задержанных ранее привлекались к уголовной ответственности, во время осмотра места происшествия правоохранители обнаружили несколько единиц оружия.