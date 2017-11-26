Норвежское судно вышло на поиски пропавшей аргентинской подлодки "Сан-Хуан"

КОМОДОРО-РИВАДАВИЯ (АРГЕНТИНА), 26 ноя — РИА Новости. Норвежское судно Sophie Siem с американской мини-субмариной на борту отправилось на поиски пропавшей аргентинской подводной лодки "Сан-Хуан" из аргентинского города Комодоро-Ривадавия, передает корреспондент РИА Новости.

Прибытие судна в район поисков ожидается через сутки.

Ранее отправление судна с мини-субмариной на борту из Комодоро-Ривадавия в район поисков было назначено на вечер субботы, но отложено из-за сильного ветра, скорость которого в районе порта достигала порядка 50 километров в час. Отмечалось, что именно эта мини-субмарина способна спасти подводников, если "Сан-Хуан" будет обнаружен на глубине до 650 метров. У нее есть возможность поднять на поверхность за один раз 16 человек.

Подводный корабль ВМС Аргентины "Сан-Хуан" перестал выходить на связь 15 ноября при переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представитель ВМС Энрике Бальби сообщал, что есть информация об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".