В Запорожье осквернили памятную доску в честь участника "евромайдана"

Сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения митингующих и сотрудников милиции. Архивное фото

Сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения митингующих и сотрудников милиции. Архивное фото

КИЕВ, 26 ноя — РИА Новости. Неизвестные зарисовали черной краской памятную доску одному из участников "евромайдана" в Запорожье, сообщает украинское агентство УНН.

"Вандалы в Запорожье зарисовали краской памятную доску одному из участников "Революции достоинства" ("евромайдана")", — говорится в сообщении. Как видно на фотографии, которую прикрепило агентство, памятная доска установлена в честь Василия Сергиенко.

По данным агентства, в Запорожской областной администрации сообщили, что это не первый подобный случай: памятную доску уже портили, после чего ее заменяли, а один раз доску украли. Власти региона заверили, что памятную доску заменят на новую.

Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС.

Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Результатом столкновений, в ходе которых оппозиция неоднократно применяла огнестрельное оружие и "коктейли Молотова", стали десятки человеческих жертв с обеих сторон.

Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам.

Янукович заявлял, что не отдавал приказа стрелять по мирным митингующим и даже отдал указание вывести все подразделения милиции из Киева.