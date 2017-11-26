Опрос показал, как проголосуют избиратели на выборах в парламент Каталонии

Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (434)

МАДРИД, 26 ноя — РИА Новости. Партии, выступающие за и против независимости Каталонии, на досрочных выборах в парламент автономного сообщества 21 декабря получат равное количество голосов — по 46%, свидетельствуют данные опроса Metroscopia по заказу газеты El País.

Лидером гонки, если верить опросу, станут "Левые республиканцы Каталонии" с 26,5% поддержки, что обеспечит им 39 мест в парламенте из 135. Второе место у центристской партии "Граждане" — 25,3% (35 мест), третье – у Каталонской соцпартии – 14,9% (19 мест).

Партиям, поддерживающим независимость, согласно прогнозам, не удастся на этот раз получить абсолютное большинство – партии "Левые республиканцы Каталонии", "Вместе за Каталонию" (этот блок возглавляет бывший глава женералитета Карлес Пучдемон, который дожидается решения бельгийского суда об экстрадиции в Испанию) и леворадикальная "Кандидатура народного единства" в общей сложности получат 67 мест. Из них у "Вместе за Каталонию" 21 место и 13,6% поддержки, а у "Кандидатуры народного единства" — 7 мест и 5,9% поддержки.

В предыдущем составе парламента, который был распущен испанским правительством, у сторонников независимости было 72 мандата (47,7% поддержки), что позволило им, по их мнению, провозгласить независимость большинством голосов депутатов.

Партии, выступающие против независимости и против проведения референдума — "Граждане", каталонские социалисты и Народная партия — на этих выборах могут укрепить свои позиции. В 2015 году их поддержали в общей сложности 39,1% избирателей.

Таким образом, формирование правительства зависит от голосов Catalunya en Comú (отделение партии Podemos, которая выступает против независимости, но поддерживает проведение референдума, согласованного с центральными властями). Согласно прогнозам, этот избирательный блок может рассчитывать на 6,7% голосов избирателей и восемь мандатов.

Опрос проводился с 20 по 22 ноября, в нем приняли участие 1800 жителей Каталонии, статистическая погрешность составляет 2,4%.