В Непале в I туре парламентских выборов проголосовали более 65% избирателей

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 ноя – РИА Новости. Свыше 65% избирателей отдали свои голоса на прошедшем в воскресенье первом этапе выборов в Палату представителей – нижнюю палату парламента Непала, заявил на пресс-конференции глава ЦИК страны Айодхи Прасад Ядав.

"Явка составила 65%, выборы прошли, в основном, спокойно", — сказал Ядав. По его словам, итогом выборов должно стать формирование федеративного демократического государства.

В первом этапе парламентских выборов приняли участие жители 32 районов страны. Жители остальных 45 будут голосовать во втором этапе, проведение которого намечено на 7 декабря. Всего в воскресенье свои голоса отдали порядка 3,19 миллиона человек. Эти выборы стали первыми после принятия новой конституции страны в 2015 году.

В настоящее время в Непале левая коалиция, состоящая из двух коммунистических партий, борется за лидерство в парламенте с правящей партией страны – "Непальским Конгрессом".

Ожидается, что результаты выборов будут объявлены спустя несколько дней после второго этапа голосования.