Климкин обсудил с представителями МИД Израиля вопросы сотрудничества

КИЕВ, 26 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обсудил с замминистра иностранных дел Израиля Ципи Хотовели и гендиректором израильского МИД Ювалем Ротемом вопросы двустороннего сотрудничества, сообщила в воскресенье пресс-служба посольства Украины в Израиле.

Климкин находится с рабочим визитом в Израиле, запланированы встречи главы МИД с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, министром обороны Авигдором Либерманом, отдельными министрами, руководством и депутатами Кнессета, а также руководством МИД Израиля.

"В рамках официального визита министр иностранных дел Украины Павел Климкин провел встречу с заместителем министра иностранных дел Израиля Ципи Хотовели и генеральным директором Ювалем Ротемом. Стороны обсудили ряд вопросов двустороннего сотрудничества", — говорится в сообщении посольства в Twitter.