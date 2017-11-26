Полиция отпустила двух мужчин, связанных с инцидентом в лондонском метро

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Правоохранительные органы Лондона отпустили без предъявления обвинений двух мужчин, явившихся добровольно в отделение полиции в связи с инцидентом на станции метро Oxford Circus в пятницу вечером, сообщает газета Guardian.

"В отношении них не ведется уголовного разбирательства. Они не задержаны, обвинения им не предъявлены", — заявила представитель транспортной полиции Лондона, ведущей расследование этого происшествия.

Накануне стало известно, что транспортная полиция Лондона опросила двух мужчин, которых разыскивала в связи с инцидентом в метро. По данным полиции, двое мужчин в возрасте 21 и 40 лет, фотографии с камер наблюдения которых были распространены за день до этого, добровольно явились в участок и ответили на вопросы. Ранее сообщалось, что инцидент у станции метро Oxford Circus мог быть спровоцирован их конфликтом на платформе.

Инцидент в главном торговом районе Лондона произошел в пятничный час-пик и в день одной из предрождественских распродаж, когда магазины были переполнены покупателями. Полиция Лондона и Британская транспортная полиция позднее не подтвердили сообщения о стрельбе на станции. В результате паники и эвакуации пострадали более 15 человек.