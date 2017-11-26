В Турции объявили понедельник днем траура по жертвам теракта в Египте

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Власти Турции объявили понедельник днем национального траура по погибшим в результате теракта в мечети в Египте, унесшего более 300 жизней, передает агентство Anadolu.

В минувшую пятницу группа террористов организовала беспрецедентное по жестокости нападение на мечеть эр-Роуда на севере Синайского полуострова. Напавшие на мирных граждан боевики сначала привели в действие взрывное устройство, а затем стали расстреливать выбегавших из здания мечети безоружных людей из автоматического оружия.

На данный момент погибшими числятся 305 человек, в том числе 27 детей и более 100 пожилых людей. Пострадали еще 130 мирных граждан.