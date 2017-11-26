Сотни туристов застряли на Бали из-за извержения вулкана

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Более двух тысяч туристов не могут вылететь с острова Бали из-за извержения вулкана Агунг, сообщает газета The Australian.

В результате извержения, которое началось в субботу, облако пепла и дыма поднялось на высоту более трех километров и накрыло деревни в зоне эвакуации в радиусе 7,5 километров от вулкана. Порядка 25 тысяч местных жителей покинули свои дома при первых признаках активности Агунга в сентябре, уточняет издание.

Из-за облака пепла власти были вынуждены закрыть аэропорт на острове Ломбок. Аэропорт Нгурах-Рай на Бали пока функционирует, однако власти в выходные предупредили о "красном" уровне опасности. По словам главы Агентства метеорологии и климата Индонезии, эта воздушная гавань также будет закрыта, если направление ветра изменится: "Если облако пепла приблизится к аэропорту, мы немедленно его закроем. Выбора у нас нет. Мы не будем рисковать".

Большая часть полетов внутри страны пока выполняется в штатном режиме, пишет издание, но многие международные рейсы и вылеты отменяются. Так, авиакомпания Jetstar в связи с извержением отменила ряд международных рейсов, а Virgin — вообще все рейсы на Бали в качестве меры предосторожности. По словам представителя компании, решение о возобновлении полетов может быть принято после новой оценки ситуации в понедельник утром.

По оценкам вулканологов, пока не ясно, ожидает ли Индонезию полномасштабное извержение. Извержение вулкана Агунг в последний раз произошло в 1963 году, тогда погибли почти 1 600 человек, а 220 тысяч пришлось эвакуировать, напоминает The Australian.