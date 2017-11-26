Ирак хочет построить новый участок нефтепровода до турецкого порта Джейхан

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Ирак намерен построить новый участок нефтепровода от города Байджи до КПП "Файш-Хабур" у границ с Турцией и Сирией, так как не может восстановить разрушенную террористами часть линии, сообщило министерство нефти в воскресенье.

Участок от Байджи до КПП является частью существующего трубопровода, который доставляет иракскую нефть из провинции Киркук в турецкий порт Джейхан.

Как сообщил официальный сайт ведомства, глава министерства нефти Джаббар аль-Лаиби распорядился подготовить документы для выполнения этого проекта по концессионному соглашению "строительство-передача-управление", и компании будут приглашены участвовать в нем в ближайшее время.

По словам официального представителя министерства Асема Джихада, старый трубопровод на этом участке оказался сильно поврежден в результате регулярных атак террористической группировки "Исламское государство"* (запрещена в РФ), и ситуация сейчас не позволяет провести работы по восстановлению трубы. По его словам, новая труба станет альтернативой имеющейся.

Багдад в октябре силой вернул спорную нефтеносную провинцию Киркук под свой контроль после того, как фактически управлявшие ей в последнее время власти курдской автономии провели несогласованный с Багдадом референдум о независимости.

Поставки нефти из иракской провинции Киркук через Джейхан до сих пор приостановлены. Представители иракской государственной компании North Oil Company подтверждают, что добыча на экспорт на месторождении Киркук приостановлена с 16 октября, с момента, когда федеральное правительство взяло месторождение под свой контроль.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.