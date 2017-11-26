Ирак хочет построить новый участок нефтепровода до турецкого порта Джейхан

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Ирак намерен построить новый участок нефтепровода от города Байджи до КПП "Файш-Хабур" у границ с Турцией и Сирией, так как не может восстановить разрушенную террористами часть линии, сообщило министерство нефти в воскресенье.
Как сообщил официальный сайт ведомства, глава министерства нефти Джаббар аль-Лаиби распорядился подготовить документы для выполнения этого проекта по концессионному соглашению "строительство-передача-управление", и компании будут приглашены участвовать в нем в ближайшее время.
По словам официального представителя министерства Асема Джихада, старый трубопровод на этом участке оказался сильно поврежден в результате регулярных атак террористической группировки "Исламское государство"* (запрещена в РФ), и ситуация сейчас не позволяет провести работы по восстановлению трубы. По его словам, новая труба станет альтернативой имеющейся.
Поставки нефти из иракской провинции Киркук через Джейхан до сих пор приостановлены. Представители иракской государственной компании North Oil Company подтверждают, что добыча на экспорт на месторождении Киркук приостановлена с 16 октября, с момента, когда федеральное правительство взяло месторождение под свой контроль.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.