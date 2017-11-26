Литва намерена передать Украине вооружение почти на два миллиона евро

ВИЛЬНЮС, 26 ноя — РИА Новости. Литва намерена передать Украине вооружение, стоимость которого составляет 1,93 миллиона евро, говорится в проекте постановления правительства Литвы, подготовленном Минобороны балтийской республики и опубликованном на странице электронного парламента.

"Правительство Литвы приняло решение передать с безвозмездным правом собственности Минобороны Украины материальное имущество стоимостью 1, 931 миллиона евро на 1 октября 2017 года", — говорится в опубликованном проекте.

В приложениях постановления указано, что Украине будут переданы более 7 тысяч автоматов Калашникова, почти 2 миллиона патронов, более 80 пулеметов, несколько минометов, противотанковое оружие и другая военная техника.

Как отмечает правительство, стоимость покупки вооружения для Литвы составила более 3 миллионов евро. Впервые Литва передала Украине вооружение в 2014 году.

До четвертого декабря этого года данный проект-постановление правительства республики рассматривается министерством финансов и МИД Литвы.