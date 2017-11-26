Полиция считает, что на людей в немецком Куксхафене наехал выходец из Сирии

БЕРЛИН, 26 ноя — РИА Новости. Мужчина, наехавший на пешеходов в немецком Куксхафене, вероятно, был уроженцем Сирии, сообщила полиция Ольденбурга.

Ранее сообщалось, что 29-летний мужчина на легковом автомобиле в воскресенье въехал в группу пешеходов. В результате четыре человека получили тяжелые травмы, двое — легкие. По свидетельствам полиции, имелись указания на то, что наезд был совершен умышленно, однако версия теракта исключалась.

В сообщении полиции Ольденбурга в Twitter говорится, что перед инцидентом произошла ссора в ночном клубе или около него. "Водитель живет в Куксхафене и родом, вероятно, из Сирии. Пять пострадавших уже покинули больницу", — отмечается в сообщении.

Полиция сейчас проверяет, идет ли речь о ДТП или о намеренном наезде на людей. Среди пострадавших — исключительно граждане Германии, говорится в сообщении стражей правопорядка.