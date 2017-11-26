СМИ: ВМС Аргентины допустили нарушения при ремонте подлодки "Сан-Хуан"

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Расследование министерства обороны Аргентины показало, что ВМС страны допустили нарушения и не следовали установленным правилам при закупке аккумуляторов для исчезнувшей подводной лодки "Сан-Хуан", сообщает издание Nacion со ссылкой на попавшие в его распоряжение внутренние документы министерства.

Подводный корабль ВМС Аргентины "Сан-Хуан" перестал выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представитель ВМС Аргентины Энрике Балби сообщил, что есть информация об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением подводной "Сан-Хуана".

Как отмечает издание, расследование было проведено министерством в 2015-2016 годах. Оно выявило, что представители ВМС могли не следовать нормативным стандартам при ремонте подлодки и замене аккумуляторов, а также, что покупка аккумуляторов могла осуществляться в интересах определенных поставщиков.

"Собранная информация позволяет, по меньшей мере, утверждать, что заключенные договоры не только не соответствуют административной процедуре, но и что военнослужащие, ответственные за договоры, вероятно, совершили неправомерные действия, которые были в интересах получивших заказ компаний Hawker Gmbh и Ferrostaal AG", — приводит издание выдержку из документов министерства.

Результаты этого расследования совпадают с данными Управления генерального контроллера Аргентины, который подтверждает наличие нарушений. Также технические специалисты управления выяснили, что из-за затягивания процесса покупки, были приобретены аккумуляторы с истекшим гарантийным сроком.

По данным издания, правительство страны "проверяет все процессы внутри ВМС" и будет проведено внутреннее расследование, но на данный момент приоритетом является обнаружение субмарины, членов экипажа и выяснение обстоятельств исчезновения подлодки.