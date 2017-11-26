Аэропорт острова Ломбок в Индонезии закрыли из-за извержения вулкана

Эвакуация людей во время извержения вулкана Агунг в Индонезии. 26 ноября 2017

Эвакуация людей во время извержения вулкана Агунг в Индонезии. 26 ноября 2017

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Власти Индонезии закрыли аэропорт острова Ломбок после второго за неделю извержения вулкана Агунг на соседнем индонезийском острове Бали, сообщает газета Straits Times.

"Воздушное сообщение в Ломбоке заблокировано вулканическим пеплом из-за чего нет доступа ко всем направлениям", — цитирует издание представителя властей Агуса Сантосо (Agus Santoso).

Аэропорт на острове Бали пока продолжает работу, однако в целях безопасности многие авиакомпании отменяют рейсы на Бали и в индонезийские города Джакарта, Сурабая и Бима. Кроме того, прекращено авиасообщение над территорией вулкана.

Первое за неделю извержение вулкана Агунг произошло 21 ноября. Дым из вулкана поднялся на высоту 700 метров от кратера. Агентство по преодолению последствий стихийных бедствий оценило уровень активности вулкана как второй из четырех возможных. В воскресенье началось второе извержение, вулкан не выбрасывал лаву, однако столб дыма поднялся на высоту 4 тысячи метров, в связи с чем ему был присвоен наивысший (красный) уровень угрозы для воздушного транспорта.

Активность вулкана Атунг повышалась в сентябре, на всей территории острова Бали было объявлено чрезвычайное положение, в качестве меры предосторожности были эвакуированы 144 тысячи человек.

Как отмечает издание, самое крупное извержение вулкана Атунг произошло в 1963 году, в результате него погибло более тысячи человек.