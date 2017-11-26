ФБР не известило чиновников об атаках хакеров на их почту, узнали СМИ

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. ФБР не сообщило американским чиновникам, что они стали жертвами кибератак хакеров из группировки Fancy Bear, несмотря на то, что у ведомства на протяжении по меньшей мере года была информациях о попытках взлома, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Группу хакеров Fancy Bear (также известна как APT28) подозревают во взломе баз данных Национального комитета Демократической партии США, Всемирного антидопингового агентства (WADA), Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) и других организаций. Американские СМИ и спецслужбы бездоказательно обвиняли группу в работе на РФ и подозревали в связях с ГРУ.

Агентство провело интервью с 80 гражданами США, в том числе высокопоставленными чиновниками, чьи аккаунты в сервисе электронной почты Gmail попытались взломать хакеры. Лишь двое из опрошенных заявили, что ведомство уведомило их о произошедшем, еще несколько человек отметили, что ФБР вышло с ними на связь после публикации украденных хакерами писем в интернете.

Около четверти опрошенных агентством лиц на момент кибератак были чиновниками или имели доступ к секретным данным. По данным компании Secureworks, работающей в области кибербезопасности, хакеры попытались взломать множество аккаунтов сервиса Gmail. Более 500 из них принадлежат американцам или зарегистрированным в США организациям.

Когда именно были взломаны почтовые ящики, не уточняется. Агентство сообщает, что по меньшей мере один из случаев произошел в 2015 году. Источники в правительстве сообщили журналистам, что в ФБР уже не менее года знают о действиях хакеров. Официальные представители ведомства воздержались от комментариев.

В октябре прошлого года власти США заявили о якобы причастности правительства РФ к хакерским атакам, в результате которых детали переписки членов Национального комитета Демократической партии и письма председателя штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты оказались в распоряжении портала WikiLeaks. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября.

Президент России Владимир Путин, говоря об обвинениях, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Комментируя заявления Хиллари Клинтон о якобы вмешательстве России в предвыборную кампанию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными".