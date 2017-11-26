ФБР не известило чиновников об атаках хакеров на их почту, узнали СМИ

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. ФБР не сообщило американским чиновникам, что они стали жертвами кибератак хакеров из группировки Fancy Bear, несмотря на то, что у ведомства на протяжении по меньшей мере года была информациях о попытках взлома, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Агентство провело интервью с 80 гражданами США, в том числе высокопоставленными чиновниками, чьи аккаунты в сервисе электронной почты Gmail попытались взломать хакеры. Лишь двое из опрошенных заявили, что ведомство уведомило их о произошедшем, еще несколько человек отметили, что ФБР вышло с ними на связь после публикации украденных хакерами писем в интернете.
Около четверти опрошенных агентством лиц на момент кибератак были чиновниками или имели доступ к секретным данным. По данным компании Secureworks, работающей в области кибербезопасности, хакеры попытались взломать множество аккаунтов сервиса Gmail. Более 500 из них принадлежат американцам или зарегистрированным в США организациям.
В октябре прошлого года власти США заявили о якобы причастности правительства РФ к хакерским атакам, в результате которых детали переписки членов Национального комитета Демократической партии и письма председателя штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты оказались в распоряжении портала WikiLeaks. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября.
Президент России Владимир Путин, говоря об обвинениях, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Комментируя заявления Хиллари Клинтон о якобы вмешательстве России в предвыборную кампанию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными".