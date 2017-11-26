В Иране число погибших при землетрясении превысило 480 человек

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Иране в середине ноября достигло 483 человек, более 12 тысяч пострадали, сообщает агентство IRNA со ссылкой на представителя сферы здравоохранения.

Ранее сообщалось, что жертвами стихийного бедствия стали, по разным данным, от 430 до 445 человек, более 7 тысяч получили ранения.

"Среди погибших – 237 мужчин и 246 женщин", — заявил представитель подразделения Иранской организации судебной медицины в Керманшах Артин Камали. По его данным, больше всего жертв — в пограничном городе Сере-Поле-Зохаб на западе Ирана, где в результате землетрясения погибли 425 человек.

В середине ноября в провинции Керманшах, на границе Ирана и Ирака, произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,2. Подземные толчки ощущались и в других странах региона, в том числе в Кувейте, ОАЭ и Израиле.