В Индии врачи извлекли из пациента семь килограммов железа

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В Индии хирурги извлекли из пациента семь килограммов посторонних предметов. Об этом сообщает Zee News.

Операция проводилась в одной из клиник города Сатна. Мужчина в возрасте 35 лет по имени Максуд Хан поступил в учреждение с подозрением на тяжелое отравление.

"Мы решили провести эндоскопию и были потрясены, увидев в желудке монеты, гвозди и гайки. Мы впервые сталкиваемся с подобным случаем",- рассказал один из врачей, отметив, что Хан вероятно страдает от психического расстройства.

Родственники пациента отметили, что последние годы он страдал от депрессии, из-за которой могли развиться такие странные привычки как поглощение металлических мелочей.

Медики отмечают, что операция была проведена вовремя, и проглоченные предметы не успели нанести организму мужчины серьезного вреда.