В Индии врачи извлекли из пациента семь килограммов железа

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В Индии хирурги извлекли из пациента семь килограммов посторонних предметов. Об этом сообщает Zee News.
"Мы решили провести эндоскопию и были потрясены, увидев в желудке монеты, гвозди и гайки. Мы впервые сталкиваемся с подобным случаем",- рассказал один из врачей, отметив, что Хан вероятно страдает от психического расстройства.
Родственники пациента отметили, что последние годы он страдал от депрессии, из-за которой могли развиться такие странные привычки как поглощение металлических мелочей.
Медики отмечают, что операция была проведена вовремя, и проглоченные предметы не успели нанести организму мужчины серьезного вреда.