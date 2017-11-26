Эрдоган готов уйти в отставку, если оппозиция докажет выдвинутые обвинения

АНКАРА, 26 ноя — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что уйдет в отставку, если лидер основной оппозиционной Народно-республиканской партии страны Кемаль Кылычдароглу докажет обвинения в коррупции в адрес турецкого лидера.

Возглавляемая Эрдоганом Партия справедливости и развития ранее заблокировала проведение разбирательства в парламенте в связи с публикациями о причастности сыновей премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма к офшорным компаниям.

Кылычдароглу раскритиковал решение парламентариев и призвал Эрдогана обнародовать данные о собственном состоянии, так как, по его словам, дети, родственники и соратники турецкого лидера вложили несколько миллионов долларов в офшорную компанию.

Адвокаты главы государства обратились с суд с иском против оппозиционера, требуя, чтобы он выплатил компенсацию в размере 380 тысяч долларов за причинение Эрдогану нематериального ущерба своим высказыванием.

"Если у вас есть доказательства, то предоставьте их. И я дам ответ. Иначе скажите, что вы оклеветали меня и извинитесь. Пусть (Кылычдароглу — ред.) докажет, в каком иностранном банке у Тайипа Эрдогана есть счет. Если не докажет, пусть уходит из политики. А если сможет доказать, то я оставлю свой пост", — заявил Эрдоган в эфире телеканала NTV.