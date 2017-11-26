В Канаде раскрыли загадку таинственного "огненного шара" в небе

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Загадочный "огненный шар", который в пятницу наблюдали многие жители Канады, вероятнее всего, был ступенью ракеты, доставившей груз на МКС, пишет CBC.

Появление необычного горящего объекта, зафиксировали многие свидетели. Небесное тело двигалось с высокой скоростью, были заметны отваливающиеся от него фрагменты. Строились самые различные догадки относительно того, что представлял собой объект: выдвигались версии о самолете, охваченном пламенем в воздухе, о метеоре и даже об НЛО.

Однако группа энтузиастов, следящих за запусками ракет в Северной Америке, после изучения данных о полете таинственного "огненного шара" пришла к выводу, что загадочный объект был ступенью ракеты-носителя "Антарес". Она была запущена 12 ноября для доставки партии груза на МКС.

По словам волонтера Королевского астрономического общества Канады Эрика Бриггса, полет небесного тела, запечатленный на многочисленных видеороликах, в точности соответствует картине возвращения в атмосферу ступени этой ракеты.

"Я ожидал увидеть объект, летящий с запада на восток на большой высоте, оставляющий после себя заметный след и распадающийся на части", — сказал он. По словам свидетелей, поведение загадочного небесного тела полностью укладывается в эту модель, отмечает CBC.