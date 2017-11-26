ТАШКЕНТ, 26 ноя – РИА Новости. Гражданин Киргизии, объявленный в межгосударственный розыск по подозрению в убийстве, задержан правоохранительными органами Узбекистана в Ташкенте с поддельным российским паспортом, сообщает ГУВД столицы Узбекистана.

По данным правоохранителей, гражданин Киргизии Саибжон Абдурахмонов, объявленный в розыск у себя на родине по подозрению в убийстве, задержан накануне у одной из гостиниц Ташкента в ходе мероприятия "Чистка-Антитеррор".

"(В субботу) 25 ноября Абдурахмонов С.М. 1973 года рождения был водворен в следственный изолятор ГУИН МВД Республики Узбекистан, принимаются меры по этапированию его в Кыргызскую Республику", — говорится в сообщении.

По данным ГУВД, у задержанного изъят поддельный паспорт гражданина России.

"В ходе опроса Абдурахманова было установлено, что документ был изготовлен в Омске, с ним он свободно передвигался по странам СНГ", — добавили в ведомстве.