Американцы установили рекорд по покупкам в "черную пятницу"

Покупатели в магазине Walmart во время распродажи в Черную пятницу в Бентонвилле, США

Покупатели в магазине Walmart во время распродажи в Черную пятницу в Бентонвилле, США

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. "Черная пятница" в США стала сверхуспешной для онлайн-ритейлеров: во время распродаж американцы потратили рекордные пять миллиардов долларов на покупки в интернете, сообщает Fox News со ссылкой на данные компании Adobe Analytics.

Отмечается, что около 40% покупок были сделаны со смартфонов.

По данным канадской платформы для онлайн-шоппинга Shopify, в разгар скидок и распродаж американцы каждую минуту совершали покупки на миллион долларов. Всего в День благодарения и "черную пятницу" в сети приобрели товаров на 7,9 миллиарда.

Рекордные темпы продаж помогли основателю и главе онлайн-ретейлера Amazon Джеффу Безосу увеличить свое состояние до 100 миллиардов долларов. Показатели компании в "черную пятницу" оказались на 18,4% выше, чем в прошлом году.