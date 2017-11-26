Националисты сорвали показ фильма о советских летчиках в Луцке

КИЕВ, 26 ноя — РИА Новости. Украинские националисты сорвали показа фильма о советских летчиках "Право на крылья" в городе Луцк на Украине, сообщает пресс-служба партии "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело).
Им помешали члены "Национального корпуса" и "Национальных дружин" батальона "Азов", националистической партии "Свобода" и "Правого сектора"*.
"Не дали им поностальгировать. Сегодня они ностальгируют, а завтра поднимают флаги ДНР… Активисты не позволили осквернить память о жертвах геноцида украинского народа, организованного советским режимом", — говорится на странице "Национального корпуса" в Facebook.
Объявив голодомор геноцидом и актом "тоталитарного террора" против украинцев, Киев добивается от мирового сообщества аналогичного признания. В России действия украинских властей воспринимаются как попытка "политизировать историю", внести "недоверие и враждебность в отношения двух стран, поссорить народы".
*Экстремистская организация, запрещенная в России.