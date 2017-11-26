Националисты сорвали показ фильма о советских летчиках в Луцке

Участники марша в Киеве, приуроченного к годовщине создания Украинской повстанческой армии (УПА, экстремистская организация, запрещена в России) и Дню защитника Украины. Архивное фото

Участники марша в Киеве, приуроченного к годовщине создания Украинской повстанческой армии (УПА, экстремистская организация, запрещена в России) и Дню защитника Украины. Архивное фото

КИЕВ, 26 ноя — РИА Новости. Украинские националисты сорвали показа фильма о советских летчиках "Право на крылья" в городе Луцк на Украине, сообщает пресс-служба партии "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело).

В субботу бывшие офицеры советской армии и ее сторонники собрались в Луцке, чтобы посмотреть фильм, снятый в 1970 году на военном аэродроме Луцка кинорежиссером Алексеем Габриловичем. Лента рассказывает о быте авиационного полка истребителей-бомбардировщиков, который с 1948 года базировался в городе.

Им помешали члены "Национального корпуса" и "Национальных дружин" батальона "Азов", националистической партии "Свобода" и "Правого сектора"*.

"Не дали им поностальгировать. Сегодня они ностальгируют, а завтра поднимают флаги ДНР… Активисты не позволили осквернить память о жертвах геноцида украинского народа, организованного советским режимом", — говорится на странице "Национального корпуса" в Facebook.

Четвертая суббота ноября на Украине считается Днем памяти жертв голодоморов. Как правило, речь идет о голоде, который в 1932-1933 годах охватил значительную часть Советского Союза. От него пострадали не только Украина, но и Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, Центрально-Черноземная область, Казахстан, Западная Сибирь и Южный Урал.

Объявив голодомор геноцидом и актом "тоталитарного террора" против украинцев, Киев добивается от мирового сообщества аналогичного признания. В России действия украинских властей воспринимаются как попытка "политизировать историю", внести "недоверие и враждебность в отношения двух стран, поссорить народы".

*Экстремистская организация, запрещенная в России.