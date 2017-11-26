ТБИЛИСИ, 26 ноя — РИА Новости. Руководитель службы госбезопасности Грузии Вахтанг Гомелаури заявил, что американская сторона подключилась к расследованию после контртеррористической спецоперации в Тбилиси.
"Я не могу разглашать детали спецоперации, исходя из интересов следствия. Могу сказать одно, в дело подключились наши стратегические партнеры — американская сторона и ее соответствующие службы. У них много специалистов с большим опытом как в экспертном, так и в следственном направлении. Мы ведем расследование совместно",- заявил Гомелаури журналистам.
Все новости Грузии читайте на сайте Sputnik Грузия >>