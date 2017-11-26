ТБИЛИСИ, 26 ноя — РИА Новости. Руководитель службы госбезопасности Грузии Вахтанг Гомелаури заявил, что американская сторона подключилась к расследованию после контртеррористической спецоперации в Тбилиси.

В ночь на среду на окраине Тбилиси началась контртеррористическая операция, в ходе которой подозреваемые открыли огонь по спецназу. Предполагаемые террористы оказывали сопротивление правоохранителям 20 часов. По итогам спецоперации трое подозреваемых в терроризме ликвидированы, один задержан. Адвокат задержанного неоднократно заявлял, что его подзащитный является гражданином России и что он не причастен к террористической деятельности.

"Я не могу разглашать детали спецоперации, исходя из интересов следствия. Могу сказать одно, в дело подключились наши стратегические партнеры — американская сторона и ее соответствующие службы. У них много специалистов с большим опытом как в экспертном, так и в следственном направлении. Мы ведем расследование совместно",- заявил Гомелаури журналистам.

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