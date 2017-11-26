В Зимбабве оппозиция ждет результатов реализации планов нового президента

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Оппозиционная партия Зимбабве "Движение за демократические перемены" (MDC) во многом согласна с озвученной новым президентом страны Эммерсоном Мнангагвой программой, но будет судить о политике лидера по итогам практической реализации плана.

"MDC не намерено оставаться под впечатлением одних только разговоров, не подкрепленных конкретными действиями, важны не слова, а дела", — говорится в заявлении на сайте партии. При этом отмечается, что инаугурационная речь Мнангагвы "в принципе звучала так, будто он читал программные документы MDC".

Движение особо отметило слова президента о стимулировании промышленного производства, создании рабочих мест, борьбе с коррупцией и рационализации земельной реформы.

Партия также заявила, что готовится к предстоящим в 2018 году президентским выборам и надеется, что до начала кампании в стране будет проведена реформа избирательной системы.

На прошлой неделе военные взяли под контроль телецентр в столице Зимбабве Хараре и резиденцию Мугабе. Президент в телефонной беседе со своим коллегой из ЮАР Джейкобом Зумой подтвердил, что военные удерживают его под домашним арестом. Восемь из десяти провинциальных координационных комитетов партии призвали Мугабе покинуть пост президента страны и лидера партии. Бывший вице-президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, предложенный правящей партией "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU-PF) на пост президента, будет занимать эту должность до следующих выборов в августе 2018 года.