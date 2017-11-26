При спецоперации в Грузии мог быть убит организатор теракта в Стамбуле

ТБИЛИСИ, 26 ноя — РИА Новости. Руководитель Службы госбезопасности Грузии Вахтанг Гомелаури не исключает, что среди ликвидированных в ходе контртеррористической операции в Тбилиси может быть предполагаемый организатор теракта в аэропорту Стамбула Ахмед Чатаев.

В ночь на среду на окраине Тбилиси началась контртеррористическая операция, в ходе которой подозреваемые открыли огонь по спецназу. Предполагаемые террористы оказывали сопротивление правоохранителям на протяжении 20 часов. В результате спецоперации трое подозреваемых в терроризме ликвидированы, один задержан. Адвокат задержанного неоднократно заявлял, что его подзащитный является гражданином России и что он не причастен к террористической деятельности.

"Существуют подозрения, что среди погибших числится Ахмед Чатаев, однако точный ответ мы узнаем после завершения экспертизы. Была оперативная информация о том, что преступная группа планировала масштабные мероприятия", — заявил Гомелаури журналистам на церемонии похорон сотрудника спецназа, который умер в больнице из-за ранений, полученных во время спецоперации.

Три взрыва прогремели на входе, выходе и на парковке в международном терминале стамбульского аэропорта Ататюрка в июне 2016 года. В результате теракта погибли 44 человека, в том числе 19 иностранцев, 239 человек были ранены. Премьер Турции Бинали Йылдырым заявил, что собранные улики указывают на причастность к теракту ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ).

В организации теракта подозревается выходец из Чечни Ахмед Чатаев, который ранее работал на лидера преступной организации "Имарат Кавказ" Доку Умарова, а после его гибели примкнул к ИГ. В январе 2016 года Национальный антитеррористический комитет России предупреждал, что Чатаев командовал в ИГ специальным подразделением для подготовки терактов в России и Европе, состоящем преимущественно из выходцев с Северного Кавказа.