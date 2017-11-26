В Кривом Роге голову статуи Ленина разбили кувалдой после митинга

КИЕВ, 26 ноя — РИА Новости. Голову статуи Владимира Ленина разбили кувалдой в украинском городе Кривой Рог после митинга-реквиема возле памятника жертвам голодомора, сообщает местное издание "Depo.Днепр".

"На улицах Кривого Рога была проведена "Молчаливая хода", которая закончилась у памятника жертвам голодомора и политических репрессий. По окончании митинга-реквиема возле памятника жертвам голодомора были уничтожены остатки памятника Ленину, который еще недавно стоял в Криворожском районе", — говорится в сообщении. Как отмечается, голову Ленина разбили кувалдой в субботу.

Накануне на Украине прошел День памяти жертв голодоморов. Объявив голодомор геноцидом и актом "тоталитарного террора" против украинцев, власти Украины добиваются от мирового сообщества признания того же. В России действия Киева воспринимаются как попытка "политизировать историю", внести "недоверие и враждебность в отношения двух стран, поссорить народы Украины и России".

Голод 1932-1933 годов охватил все основные зерновые районы СССР: Украину, Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал. Тогда, по разным оценкам, погибли от 7 до 8 миллионов человек, из них 3-3,5 миллиона — на Украине, 2 миллиона — в Казахстане и Киргизии, 2-2,5 миллиона — в РСФСР.