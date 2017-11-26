Украинские силовики около часа обстреливали Докучаевск, заявили в СЦКК

ДОНЕЦК, 26 ноя — РИА Новости. Подразделения ВСУ (вооруженные силы Украины) около часа вели обстрел Докучаевска, повреждены два дома, сообщили в воскресенье в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).

Ранее в оперативном командовании ДНР сообщили, что в воскресенье утром украинские силовики открыли огонь по подконтрольному республике городу Докучаевск.

"С 10:15 до 11:05 украинские силовики вели огонь из населенного пункта Новотроицкое по жилым кварталам Докучаевска с применением крупнокалиберного стрелкового вооружения и БМП-1. В результате обстрела повреждение получили два жилых домостроения", — сказал журналистам представитель ДНР в СЦКК.

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