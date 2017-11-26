Мугабе намерен начать новую жизнь в деревне

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе, которому сейчас 93 года, намерен начать новую жизнь в деревне и заняться фермерством, рассказал агентству Франс Пресс племянник экс-лидера Лео Мугабе.
По его словам, супруга экс-президента Грейс Мугабе находится рядом с президентом. Она намерена продолжить работу над планами по строительству университета имени Роберта Мугабе. Племянник отказался комментировать информацию СМИ, что власти Зимбабве якобы заключили сделку с Мугабе, согласно которой после отставки он якобы получит до 10 миллионов долларов.
Ранее СМИ написали, что Мугабе якобы заключил соглашение о своем уходе с поста президента, которое предусматривает наделение его юридическим иммунитетом, а также гарантирует денежные выплаты. В частности, экс-президент сразу же "получит 5 миллионов долларов", позднее — другие выплаты. По подсчетам газеты, в общей сложности экс-президент Зимбабве может получить до 10 миллионов долларов. Помимо этого, согласно данным СМИ, зимбабвийские власти будут выплачивать Мугабе около 150 тысяч долларов ежемесячно до конца его жизни.