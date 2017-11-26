Мугабе намерен начать новую жизнь в деревне

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе, которому сейчас 93 года, намерен начать новую жизнь в деревне и заняться фермерством, рассказал агентству Франс Пресс племянник экс-лидера Лео Мугабе.

"С ним все хорошо. Я виделся с ним, он довольно жизнерадостный. Он с нетерпением ждет свою новую жизнь, заниматься сельским хозяйством и жить в деревенском доме", — сообщил Лео Мугабе.

По его словам, супруга экс-президента Грейс Мугабе находится рядом с президентом. Она намерена продолжить работу над планами по строительству университета имени Роберта Мугабе. Племянник отказался комментировать информацию СМИ, что власти Зимбабве якобы заключили сделку с Мугабе, согласно которой после отставки он якобы получит до 10 миллионов долларов.

Ранее СМИ написали, что Мугабе якобы заключил соглашение о своем уходе с поста президента, которое предусматривает наделение его юридическим иммунитетом, а также гарантирует денежные выплаты. В частности, экс-президент сразу же "получит 5 миллионов долларов", позднее — другие выплаты. По подсчетам газеты, в общей сложности экс-президент Зимбабве может получить до 10 миллионов долларов. Помимо этого, согласно данным СМИ, зимбабвийские власти будут выплачивать Мугабе около 150 тысяч долларов ежемесячно до конца его жизни.

На прошлой неделе военные взяли под контроль телецентр в столице Зимбабве Хараре и резиденцию Мугабе. Президент в телефонной беседе со своим коллегой из ЮАР Джейкобом Зумой подтвердил, что военные удерживают его под домашним арестом. Восемь из десяти провинциальных координационных комитетов правящей партии "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU-PF) призвали Мугабе покинуть пост президента и лидера партии. Бывший вице-президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, предложенный правящей партией на пост президента, будет занимать эту должность до следующих выборов в августе 2018 года.