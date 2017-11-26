СБУ заявила о готовности к компромиссам по обмену пленными в Донбассе

КИЕВ, 26 ноя — РИА Новости. Советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит заявил, что киевская сторона готова к обсуждению списков пленных в Донбассе и готова идти на компромисс.

"Мы готовы к обсуждению списков. В список из 306 лиц мы никого не вносили со стороны, все эти лица совершали преступления против целостности Украины, они были поданы в списках со стороны ОРДЛО (отдельные районы Луганской и Донецкой областей — ред.)… Сейчас речь идет о 74 наших заложниках… Мы говорим о том, что мы видим местонахождение более 90 наших заложников и мы, конечно, сделаем все возможное, чтобы стала известна судьба 158-162 человек тех, кто считается заложниками. Это очень серьезная работа, мы надеемся, что в ближайшее время действительно возобновиться процесс. Мы не будем говорить о сроках, Украина готова к этому процессу, чтобы по закону передать туда этих людей", — сказал Тандит в эфире телеканала "112 Украина".

Тандит также отметил, что киевская стороны готова к любым компромиссам в переговорах с представителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР, чтобы забрать всех своих пленных. "Служба безопасности Украины и центр освобождения заложников обеспечат скорейшую передачу туда этих людей. Мы готовы к любым компромиссам", — добавил он.

Ранее представитель Киева в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске, лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук заявил, что Киев и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики согласовали списки пленных для обмена; на первом этапе Киев передаст ДНР и ЛНР 306 человек, ополченцы вернут 74. В ДНР и ЛНР заявили, что готовы к обмену пленными с Киевом. Всего, по данным Медведчука, на территории непризнанных республик находятся 94 человека из 157 разыскиваемых украинской стороной.

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