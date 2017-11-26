Киев усилит меры безопасности у Верхнеторецкого из-за возможных диверсий

КИЕВ, 26 ноя — РИА Новости. Украинские силовики и правоохранители усилят меры безопасности в районе поселка Верхнеторецкое на подконтрольной Киеву территории Донецкой области из-за опасности для гражданского населения в связи с "возможными угрозами, диверсиями", сообщает пресс-центр штаба военной операции в соцсети Facebook.

"В районе населенного пункта Верхнеторецкое, в связи с серьезной опасностью для гражданских лиц, будут усилены соответствующие меры безопасности", — говорится в сообщении штаба.

Отмечается, что правоохранители и военные оперативно повышают бдительность "относительно пересечения линии соприкосновения для обеспечения безопасности людей от возможных угроз, диверсий, недопущения провокаций и предвзятых целенаправленных обвинений в якобы несоблюдении украинской стороной минских договоренностей".

Утром украинские силовики заявляли, что на донецком направлении со стороны ополченцев огонь велся из минометов различных калибров в том числе вблизи Верхнеторецкого. Вечером в субботу ополченцы сообщали, что силовики обстреляли Верхнеторецкое из минометов 120 и 82 миллиметра.